В Омске бюджет города обсудили на публичных слушаниях

Совокупный доход города вырос почти на 250 миллионов рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Омске прошла процедура публичных слушаний городского бюджета на 2022 год и плановые периоды 2023-2024. Напомним, что параметры главного финансового документа выглядят следующим образом: доходная часть - 22,6 млрд. руб., расходная - 23,8 млрд. руб., дефицит составит 1,2 млрд. руб., или 9,63%.

Как рассказали в пресс-службе омской мэрии, около 41% - налоговые доходы, 14% неналоговые поступления и 45% безвозмездные поступления. С 1 января 2020 года по решению депутатов Законодательного собрания Омской области были определены параметры отчислений в местный бюджет транспортного налога – 50%, с 1 января 2021 года нормативы по упрощённой системе налогообложения с 10% до 25%. И уже сегодня совокупный доход города вырос почти на 250 миллионов рублей.

Несмотря на сложные экономические условия из-за пандемии, фактические данные поступления доходов демонстрируют положительные тенденции стабилизации экономики города Омска. В результате по итогам года ожидаемый показатель собственных доходов городского бюджета прирастёт на сумму более 1 миллиарда рублей.

Во время обсуждения показателей бюджета выяснилось, что проектом на 2022 год предусмотрено за счет собственных доходов 700 млн рублей на реализацию национальных проектов, в которых участвует город Омск. Реализация мероприятий в рамках национальных проектов с привлечением средств из вышестоящих бюджетов позволит построить новые социальные объекты, благоустроить территории, улучшить экологическую ситуацию в городе.

- Общая положительная динамика собственных доходов сформировалась, в том числе, благодаря поддержки областного правительства. Кроме того, более 5 миллиардов рублей город сейчас получает в виде межбюджетных трансфертов (субсидий) на решение вопросов местного значения, - прокомментировала итоги обсуждения бюджета и.о. директора департамента финансов и контроля Ольга Илютикова.

В рамках адресной инвестиционной программы планируется строительство семи дорог и двух транспортных развязок, 18 линий наружного освещения - шести в 2022 году, десяти в 2023 году и двух в 2024 году. Строительство двух кладбищ. Будут построены три многоквартирных домов для переселения граждан из аварийного жилого фонда.

Депутатам Омского городского Совета предстоит обсудить проект документа в профильных комитетах, а затем на ближайшем пленарном заседании.