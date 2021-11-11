За 5 лет омские предприниматели по нацпроекту получили грантов почти на 16 млн. рублей Фото: Артем КИЛЬКИН

Реализацию нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» подробно рассматривали сегодня в горсовете. Об основных показателях депутатам рассказал исполняющий обязанности директора департамента городской экономической политики администрации города Омска Михаил Щелконогов. Главная задача нацпроекта, по его словам, стимулирования предпринимательства и увеличение численности самозанятости. Сейчас их уже по всей стране около 25 млн. человек.

Как рассказал Михаил Щелконогов, национальный проект предусматривает реализацию 5 федеральных проектов, в том числе «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса», в котором участвует администрация города в рамках реализации регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса». В свою очередь этот проект мэрия осуществляет через муниципальную программу «Повышение инвестиционной привлекательности города Омска», которой ежегодно на период до 2024 года на предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства предусмотрены ассигнования в размере 1,6 млн рублей.

В отборе на получение грантов могут участвовать граждане, признанные безработными, молодые семьи с детьми, работники, находящиеся под угрозой массового увольнения; инвалиды и многие другие категории. Отбор включает несколько этапов - от подачи заявки, до защиты проекта. С 2016 года 43 субъекта малого предпринимательства города Омска получили грантов на общую сумму почти в 16 млн. рублей.

- В текущем году в конкурсном отборе определено 4 победителя, которым распределена сумма 1,6 млн рубле, — отметил исполняющий обязанности директора департамента городской экономической политики администрации города Омска Михаил Щелконогов. — В настоящее время проходит этап заключения соглашений с победителями, перечисление им средств грантовой поддержки планируется в декабре.

В 2022 году предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства будет продолжено.