Стало известно, почему в небе над Омском кружили военные самолеты

Омичи жаловались на гул машин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Половину прошлой ночи не спали жители многих районов Омска. А все из-за ужасного гула от самолетов. Они кружили в небе над городом почти до утра. Больше всего жалоб поступило из Московки и из района Телевизионного завода.

- Почему над старой Московкой кружат самолеты? Куча прямо и с ужасным звуком. Никто не беспокоится, а мы вот спать не можем, - пожаловался омич в соцсетях.

Как выяснилось, кружили в небе над Омском военные самолеты. Скорее всего, проводились какие-то плановые учения.

- Это авиационная эскадрилья, базирующаяся на аэродроме Северном, проводила плановые полеты, - уточнили в пресс-службе омского министерства региональной безопасности.