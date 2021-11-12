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Общество12 ноября 2021 4:14

Стало известно, почему в небе над Омском кружили военные самолеты

Из-за них многие сибиряки не могли уснуть
Станислав МУХИН
Станислав МУХИН
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Омичи жаловались на гул машин.

Омичи жаловались на гул машин.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Половину прошлой ночи не спали жители многих районов Омска. А все из-за ужасного гула от самолетов. Они кружили в небе над городом почти до утра. Больше всего жалоб поступило из Московки и из района Телевизионного завода.

- Почему над старой Московкой кружат самолеты? Куча прямо и с ужасным звуком. Никто не беспокоится, а мы вот спать не можем, - пожаловался омич в соцсетях.

Как выяснилось, кружили в небе над Омском военные самолеты. Скорее всего, проводились какие-то плановые учения.

- Это авиационная эскадрилья, базирующаяся на аэродроме Северном, проводила плановые полеты, - уточнили в пресс-службе омского министерства региональной безопасности.