Омичи пожаловались, что не могли спать из-за гула самолетов

Омичи не смогли уснуть из-за гула самолетов. Толком разглядеть их никто не смог, но предположили, что они могут принадлежать военным. Фото: Евгения ГУСЕВА

Сегодня ночью некоторые омичи не смогли уснуть из-за сильного шума. В соцсетях горожане пожаловались на самолеты, кружившие почти всю ночь над городом.

- Почему над старой Московкой кружат самолеты? Куча прямо и с ужасным звуком. Никто не беспокоится, а мы вот спать не можем, - появилось сообщение в соцсетях около 4 часов утра.

В комментариях сразу появились сообщения о том, что шум самолетов слышен еще и в районе Телевизионного завода, на Левом берегу, в Черемуховском и Ракитинках. Омичи рассказывали, что начали слышать шум двигателей с 2 часов ночи, и продолжалось это почти до утра. Многие предположили, что это может быть связано с учениями военных или их переброской к границе.