Родственника омского депутата, снимавшего интимные видео, осудили на 2 года за разбитую камеру журналистов

Сельчанину за вспыльчивость дали 2 года условно. Фото: Артем КИЛЬКИН

Громкая история произошла в деревне Покровка всего в 50 километрах от Омска. Там местного депутата и его жену обвинили в съемках интимных видео со школьницами. Известно об этом стало, когда авторы попытались продать видео в интернете. История вызвала интерес у журналистов, что не понравилось брату жены депутата. Увидев журналиста и оператора у своего дома, 32-летний сельчанин сбил последнего с ног. Оператор уронил камеру и разбил ее. Этого сельчанину оказалось мало, он схватил железный прут и размахивая им стал угрожать оператору убийством. За это его судили.

Заседание прошло в суде Омского района Омской области. Прокуратура предлагала назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы на 2 года условно. Суд согласился с предложенными доказательствами и сроком наказания. Решение суда еще не вступило в законную силу, уточнили в пресс-службе ведомства. Следствие по делу самого депутата и его жены продолжается.