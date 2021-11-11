Проректор ОмГМУ, где от ковида умер непривитый педагог - «Врач-антивакцинатор должен быть лишен диплома!»

Медик резко высказался об антипрививочниках. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Омске продолжает оставаться напряженной ситуация с коронавирусом. Омичей просят вакцинировться, чтобы как можно быстрее справиться с растущей заболеваемостью. Но не все верят в эффективность вакцины. Среди них бывают не только обычные граждане, но и те, кто непосредственно связан с медициной. Вот что на этот счет думает проректор ОмГМУ Николай Николаев:

- Уверен, что среди нас не должно быть места для антивакцинаторов и фальсификаторов. Я считаю, что любой преподаватель медицинского вуза, выступающий против вакцинации, должен быть лишен права на педагогическую деятельность в медицине. Я считаю, что любой врач-антивакцинатор должен быть необратимо лишен диплома врача и изгнан из профессии. Любой врач или преподаватель, изготовляющий или приобретающий фальшивку о вакцинации, должен быть отдан под суд. Я считаю, что любой студент медицинского вуза, выступающий против вакцинации, либо фальсифицирующий сведения об этом, должен быть отчислен.

Совсем недавно появились сообщения о том, что от ковида умерла Ольга Широкова, которая преподавала в медакадемии и была доцентом кафедры акушерства и гинекологии. После смерти женщины выяснилось, что она подтвердила свою вакцинацию только на словах.