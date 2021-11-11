Проректор ОмГМУ - о смерти от ковида педагога без прививки: Требовать у нее сертификат мы не могли, поверили на слово

Сотрудница на словах сообщила, что сделала прививку.

В конце октября появилась новость о смерти доцента кафедры акушерства и гинекологии ОмГМА Ольги Широковой. Женщина скончалась от коронавируса, а ранее сообщалось, что она поставила прививку от нового вируса. Но позже в СМИ появились сообщения о том, что женщина предоставила фальшивый сертификат. Как источник использовали комментарий проректора медакадемии Николая Николаева. В разговоре с «Комсомолкой» он заявил, что его слова не правильно истолковали.

- При проверке после смерти мы не смогли подтвердить пройденную сотрудником вакцинацию. Хотя до этого он заявлял о том, что прививка была поставлена ранее, - ответил нам проректор Николай Николаев.

- Чтобы получить допуск для работы, сотрудник должен был предоставить документ о вакцинации. Получается, педагог…

- Нет, мы не имеем права запрашивать у работников оригиналы документов о пройденной вакцинации. Мы ориентируемся на те сведения, которые предоставляет нам сотрудник. Проходил вакцинацию или нет, каким препаратом и когда.

- И это все на словах? Этого достаточно, чтобы продолжить работу в вузе?

- Совершенно верно. Любая организация сейчас должна ориентироваться только на это, если вы посмотрите законодательство. Требовать документы и доказательства мы, как работодатель, не имеем права. Поэтому мы вынуждены опираться лишь на те сведения, которые приводит сотрудник.

- Велика ведь вероятность, что среди коллектива вуза есть преподаватели, которые привились лишь на словах…

- Да, мы этого исключить не можем.