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Общество11 ноября 2021 11:23

На трассе под Омском мотоциклист вылетел в траншею и погиб

На дороге проводили ремонт
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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На трассе под Омском погиб водитель мотоцикла, вылетев в траншею.

На трассе под Омском погиб водитель мотоцикла, вылетев в траншею.

Вторая авария произошла сегодня на участках трассы, где проходит ремонт. Мы уже сообщали о том, что погиб водитель фуры, съехав в траншею, выкопанную дорожниками. Аналогичный случай, но уже на другой трассе произошел с мотоциклистом.

Ситуация действительно похожа. 33-летний мужчина ехал на мотоцикле «Урал» по трассе «Омск – Муромцево - Седельниково» и в 7:15 утра вылетел в траншею, которую сделали рабочие. Места работ были обозначены временными дорожными знаками, но водитель осторожность не проявил.

- В результате ДТП водитель мотоцикла скончался на месте происшествия. По данному факту полицейскими проводится проверка, - уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции.