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Общество11 ноября 2021 8:00

На ремонтируемой трассе «Омск-Тюмень» погиб водитель фуры

В темноте он не заметил технологический разрыв
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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В ночной аварии погиб дальнобойщик. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Омской области

В ночной аварии погиб дальнобойщик. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Омской области

На печально известной трассе «Омск-Тюмень», где постоянно происходят серьезные ДТП, случилась еще одна авария со смертельным исходом.

Все произошло поздним вечером, около 21:40 в районе 497 километра. 58-летний водитель фуры «Скания» ехал в сторону Омска по участку, где проводятся ремонтные работы. Сейчас в десятом часу уже совсем темно, поэтому, вероятно, водитель не заметил технологического разрыва на дороге, хотя тот и был обозначен временными дорожными знаками. В этом месте рабочие как раз меняли трубы. Машина съехала в яму, сильно повредив водительскую сторону.

Водитель, как сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции, скончался на месте. Других пострадавших нет, рабочих в это время на объекте не было. По факту ДТП проводится проверка, чтобы окончательно установить причины произошедшего.