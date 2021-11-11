На ремонтируемой трассе «Омск-Тюмень» погиб водитель фуры

В ночной аварии погиб дальнобойщик. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Омской области

На печально известной трассе «Омск-Тюмень», где постоянно происходят серьезные ДТП, случилась еще одна авария со смертельным исходом.

Все произошло поздним вечером, около 21:40 в районе 497 километра. 58-летний водитель фуры «Скания» ехал в сторону Омска по участку, где проводятся ремонтные работы. Сейчас в десятом часу уже совсем темно, поэтому, вероятно, водитель не заметил технологического разрыва на дороге, хотя тот и был обозначен временными дорожными знаками. В этом месте рабочие как раз меняли трубы. Машина съехала в яму, сильно повредив водительскую сторону.

Водитель, как сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции, скончался на месте. Других пострадавших нет, рабочих в это время на объекте не было. По факту ДТП проводится проверка, чтобы окончательно установить причины произошедшего.