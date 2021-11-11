Сегодня омичи смогут увидеть малый парад планет

При благоприятно погоде омичи смогут увидеть парад планет просто посмотрев в небо. Фото: омский планетарий

Недавно омичи уже могли наблюдать редкое астрономическое явление. До наших широт дошло северное сияние. Оно пришло немного позже прогнозов астрономов, но его можно было увидеть даже при облачной погоде.

Сегодня, 11 ноября, омичей ждет ещё одно красивое небесное явление. При благоприятно погоде в небе можно будет наблюдать малый парад планет, предупредил Владимир Крупко, директор омского планетарий. В одну линию у самого горизонта выстроятся Луна, Юпитер, Сатурн и Венера. Планеты будут самыми яркими на вечернем небе, поэтому увидеть их не составит труда и без телескопа.

-11 ноября Луна будет между планетами гигантами, готовимся к наблюдению самых ярких и красивых светил в Планетарии, только бы повезло с погодой. Вечерком выйдите под звездное небо посмотрите вокруг и самая яркая звезда, которую Вы увидите Юпитер, Венера низко над горизонтом, легко найти 8 ноября левее Луны, - рассказали в омском планетарий.