Полярное сияние пришло в Омск на неделю позже прогнозов

В прошлый раз северное сияние наблюдали в Омске 4 года назад. В этом году увидеть его во всей рссе помешала облачность. Фото: Владимир Крупко

На прошлых выходных специалисты омского планетарий прогнозиовали, что до наших широт доберётся северное сияние. Но предупреждали, что из-за облачности его может быть трудно заметить. Тогда наблюдать его не удалось. Оказалось, явление запаздывает. Были предположения, что оно и вовсе не дойдёт до Омской области, а у гаснет раньше или обойдёт регион.

Накануне, 4 ноября, Владимир Крупко на своей странице в соцсетях сообщил, что северное сияние до Омской области все же дошло.

- Овал полярных сияний приближается к Омску, нужна темнота, может дотянет до вечера. По фото видно, что красная зона максимальной мощности разворачивается к Омску не теряя силы, держим руку на пульсе планеты, наблюдаем северную область Омска, следим за информацией, - написал он на своей странице в соцсети днем.

Магнитная буря добралась до Омска вечером 4 ноября. Фото: AstroAlert | Наблюдательная астрономия

Насладиться северным сияние во всей красе Омичам помешала облачность. Вечером после заката в небе можно было увидеть необычныйе цветовые пятна за облаками. Но понять, что это именно северное сияние удалось бы далеко не всем. Более яркие вспышки наблюдали в Саргатском районе почти за 100 километров от города.

Вот так выглядело северное сияние в этом году над Омском. Фото: Николай Кондаков

Напомним, что северное сияние может доходить до Омска, но только при благоприятных условиях. Происходит это нечасто. В последний раз северное сияние над Омском наблюдали 4 года назад. Тогда повезло с погодой и сотрудники планетарий смогли сделать эффектные кадры. Спрогнозировать, когда в Омске снова можно будет увидеть это небесное явление точно невозможно, ведь оно зависит от магнитных бурь и солнечной активности.