В Омске начали предлагать работу контролера QR-кодов

Омичам предлагают поработать контролером за тысячу в день. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омске почти с начала нерабочей недели ввели систему QR-кодов для посещения торговых центров и кафе. С 4 ноября омичам пришлось предъявлять их при входе, а работникам ТЦ проверять их. Но свободные сотрудники для этого нашлись не у всех. Поэтому на сайтах объявлений о работе начали появляться объявления о поисках контролеров QR-кодов.

В Омске некоторые ТЦ начали искать проверяющих QR-коды.

В обязательных условиях для кандидатов указывают опрятность, пунктуальность и наличие телефона с возможностью считывания QR-кодов. Так что работать придется со своей техникой. За один рабочий день готовы заплатить от 1000 до 1500 рублей, в некоторых местах и вовсе предлагают договорную оплату, но вряд ли предложат больше.

Некоторые омичи уже начали предлагать тем, у кого нет QR-кода, сходить в ТЦ и сделать необходимые покупки за скромную плату.