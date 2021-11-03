«Куплю все за вас»: Омичи с QR-кодами предлагают невакцинированным сходить в торговый центр за 500 рублей

Предприимчивые омичи заранее выставили объявления с предложением сходить в торговый центр за тех, у кого кода нет. Фото: Иван МАКЕЕВ

Накануне в Омске провели очередное заседание оперштаба по борьбе с коронавирусом. Главным вопросом было введение полного локдауна. Роспотребнадзор предлагал на время нерабочей недели полностью приостановить работу торговых центров и обязать кафе и рестораны работать в режиме навынос. Против таких решений выступили представители бизнеса.

По итогам оперштабалокдаун приняли решение не вводить, зато с 4 ноября система QR-кодов начнет действовать во всех торговых центрах и общепите. Многие омичи еще не успели поставить прививки и сейчас активно вакцинируются, а вот те, кто уже имеют код, решили извлечь выгоду из сложившейся ситуации. На сайтах бесплатных объявлений они предлагают сходить в ТЦ за скромную плату.

В Омске пока немного подобных объявлений.

Этим уже давно промышляют жители других регионов, где система QR-кодов действует дольше. В Омске пока появилось немного таких объявлений, но они есть.

- Если у вас нет QR-кода, но срочно нужно куда-то сходить, приобрести, завезти, пиши, звони, я помогу. Сделаю всё за Вас. Оплата зависит от количества требуемых действий и времени затраченного на это, - пишет один из омичей в своем объявлении.

- Схожу за вас в ТРЦ или магазин, если нет кода, - был гораздо скромнее в описании своих услуг другой омич.

Цена пока у всех одна. В сравнении с другими регионами она довольно высокая.

Все объявления появились 31 октября, когда уже начали действовать QR- коды в заведениях культуры, а к введению их в торговых центрах только готовились. Цена в Омске на такие услуги довольно высокая, просят 500 рублей. В других регионах исполнители оценивают поход по делам гораздо дешевле от 50 до 300 рублей. Омские объявления просмотрели около 1000 раз, воспользовался ли кто-то этой услугой, не известно.

Между тем, уже завтра, 4 ноября, в омских торговых центрах и кафе начнут требовать QR-коды. Опыт театров и кино показал, что система вполне может работать, пусть пока и не без нареканий.