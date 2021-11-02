Омский губернатор поручил коммунальщикам бороться с гололедом на дорогах в нерабочие дни

Температура воздуха ожидается нестабильная, из-за этого на магистралях возможна гололедица. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Губернатор Александр Бурков на аппаратном совещании поднял вопрос о содержании омских дорог в переходные период. Температура воздуха в нерабочие дни ожидается нестабильная, из-за этого на магистралях возможна гололедица. Поэтому глава региона дал поручение коммунальщикам контролировать ситуацию на дорогах. Минстрой должен усилить контроль за тем, в каком состоянии они находятся.

- Ставлю задачу Управлению дорожного хозяйства, чтобы в период перепадов температуры и при наличии снежного покрова проблем на дорогах не было. Чтобы все были в полной готовности в праздничные дни, – сказал губернатор Александр Бурков.

В Управлении дорожного хозяйства Омской области назначены ответственные дежурные и водители автомобилей, график составлен до 8 ноября. Организована круглосуточная диспетчерская служба. Всего для устранения гололеда учреждением заготовлено 2,5 тыс. тонн реагентов (65 % от годового объема), более 17 тыс. тонн песка (82 % от годового объема) и столько же пескосоляной смеси (56 %).