Выборы мэра Омска хотят перенести на декабрь

ФОТО: Алена Сухинина.

Главная политическая интрига этого года в Омске затягивается. Ранее сообщалось, что имя нового мэра города назовут уже 17 ноября. Градоначальника выбирает специальная комиссия и депутаты горсовета. На данный момент желание попробовать получить эту должность выразили уже 14 кандидатов. Правда, всех их считают техническими претендентами.

И, судя по всему, так называемые выборы, в которых жители не участвуют, затягиваются. Из-за пандемии не всем удается быстро собрать нужный пакет документов. Поэтому сегодня комиссия по выборам, скорее всего, продлит возможность подачи всех бумаг до 6 декабря. Итоговое собеседование, на котором отберут не менее двух финалистов, планируют назначить на 9 декабря.

Информацию об этом "КП-Омск" подтвердил один из членов комиссии по выборам мэра Омска. Сегодня перенос сроком будет обсуждаться на специальном заседании.

- В связи с возникшими у кандидатов трудностями с предоставлением документов перенести даты проведения конкурса на более поздний срок, - говорится в документе.