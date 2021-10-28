Омск получит 4 миллиарда на исполнение нацпроектов

На развитие транспорта из городского бюджета выделят почти 4 миллиарда рублей. Фото: пресс-служба администрации города Омска

В мэрии Омска рассчитывают получить около 4 миллиардов федеральных средств на реализацию нацпроектов в следующем году. Об этом сегодня рассказала и. о. директора департамента финансов и контроля администрации Омска Ольга Илютикова.

Как рассказали в пресс-службе омской мэрии, на софинансирование мероприятий национальных проектов в проекте бюджета города на 2022 год заложено 699 млн рублей. Для сравнения: в бюджете текущего года эта сумма составляет 442 млн рублей. Рост на следующий год – порядка 257 млн рублей.

В администрации уже, предварительно, распланировали, на какие цели будут направлять федеральные миллиарды. Например, одной из главных статей расходов станет благоустройство общественных территорий по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Планируется привести в порядок 11 крупных общественных территорий и 78 микротерриторий. Продолжится реализация нацпроектов «Безопасные качественные дороги», «Демография», «Образование».

- Большое внимание сейчас уделяется вопросам экологии. Как и в этом году, в проекте бюджета следующего года заложены средства на рекультивацию свалок в Советском и Центральном административных округах. Мы предусмотрели 58,7 млн рублей на софинансирование работ по ликвидации данных свалок в рамках национального проекта «Экология», - сказала Ольга Илютикова.

Кроме того, глава департамента финансов и контроля рассказала, что в следующем году доходы бюджета Омска составят рекордные 22,6 миллиарда. По словам Ольги Илютиковой, увеличение налоговых и неналоговых доходов бюджета города в следующем году возможно за счет роста поступлений, в первую очередь – налога на доходы физических лиц и арендных платежей за пользование муниципальным имуществом и землей.

К настоящему времени разработан проект бюджета Омска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Согласно проекту, общий объем доходов составит 22 млрд 576 млн рублей, объем расходов – 23 млрд 768 млн рублей, дефицит – 1 млрд 192 млн рублей.

1 миллиард рублей планируется направить на реализацию муниципальной программы «Обеспечение населения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами». На развитие транспорта из городского бюджета выделят почти 4 миллиарда рублей, на программу «Развитие образования» – 12,7 млрд рублей. Еще 1,377 млрд. омские власти направят на «Формирование комфортной городской среды».