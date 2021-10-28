В Омске у площади Дзержинского высадили краснолистные яблони

Это не последняя высадка деревьев в Омске этой осенью. Фото: пресс-служба администрации города Омска

Омские власти продолжают озеленения города. Сегодня вблизи дома № 1 на площади Дзержинского будут высажены краснолистные яблони.

- В рамках плановых мероприятий по озеленению территорий города, здесь запланирована посадка 45 саженцев с земляным комом, это яблони краснолистные. Накануне участок подготовили: провели корчевание пней, завоз плодородного грунта, его планировку. В ноябре здесь планируем высадить сосны и лиственницы, - рассказал заместитель директора по зеленому хозяйству бюджетного учреждения города Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Михаил Киреев.

Озеленение в этом месте планировалось еще раньше, но тогда местные жители не захотели вмешательства в существующий ландшафт придомовой территории. Сейчас же они сами выступили с инициативой посадить здесь деревья.

Городские службы озеленения провели санитарную чистку, убрали старовозрастные и аварийные деревья. В этом году пришла очередь посадок.

Это не последняя высадка деревьев в Омске этой осенью. Этап массовых посадок начнется в ноябре, после проведения очередных торгов. Планируется посадка крупномерных саженцев деревьев хвойных и лиственных пород с земляным комом: это ели, сосны, березы, лиственницы, яблони, липы, дубы, ивы.