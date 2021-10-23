Заместитель омского министра здравоохранения все-таки не ушел в отставку

ФОТО: Министерство здравоохранения Омской области

Очередная громкая отставка в министерстве здравоохранения Омской области могла состояться на этой неделе. Там на днях едва не уволился заместитель министра здравоохранения Александр Ахрамович. В ведомстве он курировал работу скорой помощи и оказание медпомощи взрослому населению - это один из ключевых секторов в деятельности министерства.

О желании уйти Ахрамовича из министерства стало известно на прошлой неделе. Он подал заявление, но его не подписали. Судя по всему, руководство минздрава планировало уговорить Ахрамовича остаться, ведь найти сейчас достойную замену замминистру очень непросто. И договориться все-таки удалось. Заявления Ахрамовича не подписали, по нашим данным. В итоге чиновник продолжает работать в ведомстве. О причинах, по которым замминистра хотел уволиться из министерства, ничего не сообщается.