Александр Ахрамович, отвечающий за работу омских скорых, написал заявление об увольнении

Александр Ахрамович подал в отставку. Фото: «12 канал»

В субботу, 16 октября, стало известно, что замминистра здравоохранения региона Александр Ахрамович, курировавший работу скорых, написал заявление об увольнении.

В областном миндраве эту информацию подтвердили.

– Александр Александрович написал заявление об уходе с поста заместителя министра здравоохранения по собственному желанию, – прокомментировали в пресс-службе ведомства. – Однако, подчеркиваем, что кадровые вопросы такого уровня рассматриваются и решаются правительством Омской области. В настоящее время он продолжает исполнять свои обязанности в соответствии с возложенным функционалом.

Напомним, ранее из-за жалоб местных жителей на долгое ожидание скорой губернатор Бурков предложил увеличить количество бригад скорой помощи за счет учащихся медуниверситета.

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При этом большую поддержку в этой ситуации могут оказать учащиеся медвузов.

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