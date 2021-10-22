Места Перминова и Антропенко в омском Заксобрании получат Павлов и Татоян

В Омске «Единая Россия» определилась, кто займет освободившиеся мандаты в Заксобрании.

Накануне мандатов в омском Заксобрании официально лишили двух депутатов Дмитрия Перминова и Игоря Антропенко. Это связано с тем, что первый из них стал сенатором от Омской области в Совете Федерации, а второй попал в Госдуму. Кандидатов на два освободившихся мандата должны были подобрать в парки «Единая Россия».

Сегодня стало известно, что новыми депутатами омского Заксобрания станут бизнесмен Дмитрий Попов и предприниматель Ашот Татоян.

- Оба кандидата принимают активное участие в партийной жизни регионального отделения партии. Отмечу, что Дмитрий Павлов и Ашот Татоян осуществляют благотворительную деятельность по оказанию социальной помощи различным слоям населения и организациям, расположенным на территории их избирательных округов, - высказался о кандидатах секретарь регионального отделения партии Вадим Бережной.