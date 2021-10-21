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Общество21 октября 2021 10:18

Мандатов омского Заксобрания лишили единороссов Перминова и Антропенко

Они перейдут на работу в федеральные органы
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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В омском Заксобрании назначат двух новых депутатов.

В омском Заксобрании назначат двух новых депутатов.

Официально перестали быть депутатами Законодательного собрания Омской области сразу два представителя партии «Единая Россия». Свои полномочия прекратили Дмитрий Перминов и Игорь Антропенко.

Это связано с их переходом в федеральные органы власти. На прошедших выборах Дмитрий Перминов занял место сенатора от Омской области, а Игорь Антропенко прошел в депутаты Госдумы. Кто займет освободившиеся места в омском Заксобрании пока не известно. С кандидатами должна определиться партия.