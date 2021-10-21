Мандатов омского Заксобрания лишили единороссов Перминова и Антропенко

В омском Заксобрании назначат двух новых депутатов.

Официально перестали быть депутатами Законодательного собрания Омской области сразу два представителя партии «Единая Россия». Свои полномочия прекратили Дмитрий Перминов и Игорь Антропенко.

Это связано с их переходом в федеральные органы власти. На прошедших выборах Дмитрий Перминов занял место сенатора от Омской области, а Игорь Антропенко прошел в депутаты Госдумы. Кто займет освободившиеся места в омском Заксобрании пока не известно. С кандидатами должна определиться партия.