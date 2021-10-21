Губернатор предложил поднять зарплаты омским бюджетникам. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Губернатор Омской области Александр Бурков выступил с ежегодным Бюджетным посланием перед депутатами ЗакСобрания. В нем он обозначил вектор развития региона на 2022 год. Одной из главных тем, конечно, стала реализация национальных проектов. На эти цели в регионе будет выделено около 19,5 миллиардов рублей.

Александр Бурков отдельно остановился и на поддержке населения. Ежегодно на эти цели выделяются из казны значимые средства. Губернатор также предложил поднять уровень зарплат работникам бюджетной сферы. Он подчеркнул, что здесь необходимо думать на перспективу.

- Напомню, что с 1 октября мы повысили зарплаты отдельным категориям работников бюджетной сферы. Но наша с вами задача думать на перспективу! В следующем году необходимо предусмотреть финансовые средства для очередного повышения заработной платы бюджетникам до уровня, опережающего инфляцию, - сказал Александр Бурков в своем Бюджетном послании.