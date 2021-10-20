Омский департамент транспорта прокомментировал возможность введения QR-кодов в общественном транспорте

Если заболеваемость коронавирусом вырастет, то омичам придется пользоваться QR-кодами при походах в кафе и поездках на транспорте. Фото: Татьяна ЭЙХМАН

Накануне омский оперштаб принял решение о введении в регионе QR-кодов. Начнут они действовать с 8 ноября при посещении театров, концертных залов и музеев. Но поступали предложения от Роспотребнадзора о том, чтобы ввести гораздо более жесткие ограничения и использовать коды для пропуска в кино, кафе и даже общественный транспорт.

Такие радикальные меры решили оставить на потом и вводить только, если эпидобстановка ухудшится. О возможности работы с QR-кодами в транспорте рассказал директор департамента транспорта Вадим Кормилец. По его мнению, заниматься контролем должен специальный человек, а не работники транспорта.