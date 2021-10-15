Кронирования, которое огорчило омичей, добивалась старшая по дому

Омичей возмутило, что ивы в их дворе обрезали. Фото: ВКонтакте

Накануне в соцсетях омичи пожаловались на кронирование, которое провели в их дворе. По мнению местных жителей, обрезку провели неправильно. Их напугало, что от пышных крон остались одни стволы. В комментариях нашлись те, кто успокоил местных жителей, заключив, что обрезка ив так и должна производиться.

Как утверждают местные жители, кронирования три года добивался только один человек. Это их тоже возмутило. В мэрии рассказали, что с просьбой обрезать ветки обратилась старшая по дому.

- Работы по обрезке 35 деревьев проводятся жителями дома, расположенного по адресу: улица Ноябрьская, 9. С заявлением о разрешении проведения работ по обрезке 35 деревьев на придомовой территории по указанному адресу обращалась старшая по дому, - рассказали в администрации.

Также добавили, что старые ветки и другой мусор, которым также были недовольны местные жители, со двора уберут до 18 октября.