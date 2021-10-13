Омичей огорчило кронирование деревьев в одном из дворов

Деревья после кронирования действительно выглядят довольно невзрачно. Фото: «ЧП Омск»

Из-за все уменьшающегося количества деревьев в Омске местные жители болезненно реагируют на любую рубку растений. Недавно встревожились жители окраины города, которым показалось, что старые ивы, растущие в их дворе кронировали неправильно.

– Это двор, где я родился и вырос, где продолжают жить мои родители, – рассказывает в паблике «ЧП Омск» автор гневного поста. – Двор этот находится в мкр Осташково, ул. Ноябрьская, 9. Всю мою сознательную жизнь, да и задолго до меня, в этом дворе существовал небольшой лесопарк исключительно из ив – с детской игровой площадкой внутри. Жильцы дома всегда содержали все это в порядке. Убирали, красили, ремонтировали. Все своими руками. Не было никаких проблем с этой территорией. Сегодня я приехал во двор, а его можно сказать уничтожили. Просто уничтожили весь парк.

Фото: «ЧП Омск»

Фото: «ЧП Омск»

Фото: «ЧП Омск»

Деревья после проведенных работ действительно выглядят пугающе – от них остались лишь двухметровые обрубки. Кроме того, обрезанные ветки бросили, свалив в кучу посреди двора.

Впрочем, комментаторы рассказывают, что в их дворах точно так же обрезали деревья, а летом растения ожили и преобразились. Кроме того, ветви ив и тополей очень хрупкие. Когда они вырастают слишком массивными, могут обломиться и упасть.

– Нужно все удалять, оставлять только один главный ствол не выше 3 метров. У нас во дворе так же кронировали в мае все ивы, – заверяет одна из подписчиц. – Оставили одни столбы. Многие были недовольны – чем будем дышать? А эти ивы как пошли дружно выпускать боковые побеги... Через два месяца никто и не вспоминал, что их обрезали. Сейчас стоят такие красивые, пушистые шары!