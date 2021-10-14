1 600 омских семей смогли купить квартиры по программе льготной ипотеки

Программа льготного ипотечного кредитования будет продолжена в следующем году. Фото: omskportal.ru

В 2018 году по инициативе губернатора Омской области Александра Буркова в регионе совместно с АО «Банк ДОМ.РФ» запустили программу льготного ипотечного кредитования. Для омичей ставки были снижены на три процентных пункта.

По данным на 1 октября, ей уже смогли воспользоваться 1 600 семей. Омская область стала самым активным участником проектов льготного ипотечного кредитования среди регионов, входящих в Сибирский федеральный округ. На долю области приходится более половины всех выданных АО «Банк ДОМ.РФ» с июня 2020 года льготных ипотечных жилищных кредитов в округе.

Этот успешный проект будет продолжен. Правительство Омской области уже выделило средства на сохранение сниженной процентной ставки по ипотечному кредитованию. Соответствующие изменения внесены в госпрограмму «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области».