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Общество14 октября 2021 11:32

1 600 омских семей смогли купить квартиры по программе льготной ипотеки

Проект, реализующийся в регионе по инициативе губернатора Александра Буркова, будет продолжен
Источник:kp.ru
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Программа льготного ипотечного кредитования будет продолжена в следующем году. Фото: omskportal.ru

Программа льготного ипотечного кредитования будет продолжена в следующем году. Фото: omskportal.ru

В 2018 году по инициативе губернатора Омской области Александра Буркова в регионе совместно с АО «Банк ДОМ.РФ» запустили программу льготного ипотечного кредитования. Для омичей ставки были снижены на три процентных пункта.

По данным на 1 октября, ей уже смогли воспользоваться 1 600 семей. Омская область стала самым активным участником проектов льготного ипотечного кредитования среди регионов, входящих в Сибирский федеральный округ. На долю области приходится более половины всех выданных АО «Банк ДОМ.РФ» с июня 2020 года льготных ипотечных жилищных кредитов в округе.

Этот успешный проект будет продолжен. Правительство Омской области уже выделило средства на сохранение сниженной процентной ставки по ипотечному кредитованию. Соответствующие изменения внесены в госпрограмму «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области».