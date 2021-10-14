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Общество14 октября 2021 11:08

Тарских чиновников через суд обязали восстановить мост, обрушившийся еще три года назад

Причем сооружение обвалилось почти сразу после строительства
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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Жители Атирки могли бы продавать билеты на этот знаменитый провал. За 3 года он стал почти исторической достопримечательностью. Фото: vk.com/tara_360

Жители Атирки могли бы продавать билеты на этот знаменитый провал. За 3 года он стал почти исторической достопримечательностью. Фото: vk.com/tara_360

Напомним, в 2016-2017 году в районе села Атирка в Тарском районе строили мост через одноименную реку. Работы, которые обошлись в 55 млн рублей, завершали уже в снег, подрядчики сильно торопились. Весной 2018 года все растаяло вместе с мостом.

Уже после тарские следователи установят, часть материалов, указанных в смете, заменили. В результате произошло обрушение земляного полотна и мостового перехода. Все следующие три года объект никто так и не привел в порядок.

– Межрайонной прокуратурой в Тарский городской суд направлено исковое заявление к администрации Атирского сельского поселения с требованием об устранении нарушений, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме. После вступления судебного акта в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение.