2019-01-23T14:19:28+03:00
Общество

Следователи назвали причину обрушения моста на севере Омской области

Как выяснилось, подрядчик заменил стройматериалы
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/tara_360Фото: vk.com/tara_360
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Напомним, инцидент произошел в селе Атирке Тарского района. В мае там рухнул мост-дамба, на строительство которого выделили из бюджета 55 млн рублей. накануне стали известны результаты проверки, проведенной по этому факту Следственным комитетом. Как выяснилось, подрядчик - некая компания «Панорама» доканчивала работы практически в снег и сильно торопилась.

- В период времени с 2016 по декабрь 2017 года при проведении работ подрядчиком была без согласования с проектной организацией заменена часть материалов при строительстве, что повлекло за собой в 2018 году обрушение земляного полотна и мостового перехода, указанного через реку Атирка, - цитирует «12 канал» и.о. руководителя Тарского межрайонного следственного отдела СУ СКР Олега Оконченко. - Вместе с тем должностные лица администрации сельского поселения, проявляя преступную небрежность, приняли объект в эксплуатацию.

Причиненный ущерб составил 3 млн рублей. На местную администрацию, допустившую случившееся, возбудили уголовное дело. Но имена конкретных виновников пока не названы.

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