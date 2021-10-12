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Общество12 октября 2021 13:41

Партия меда без ветеринарных сопроводительных документов не допущена в Омскую область

10 октября специалистами Управления Россельхознадзора в ППУ «Черлакский» был задержан подконтрольный госветнадзору груз - мед в количестве 40 кг/1 место.
Источник:kp.ru
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Перевозчик продукции, гражданин Российской Федерации Резванов А.Х., следовал из Республики Казахстан в г. Тюмень Российской Федерации транзитом по территории Омской области.

Специалистами Управления в ходе досмотре транспортного средства и проверки документов установлено, что на груз отсутствует ветеринарный сертификат Таможенного союза, необходимый для передвижения через границу, а также товарно-транспортные документы и маркировочный ярлык.

Ввиду невозможности идентификации продукции и установления ее происхождения и, соответственно, безопасности, партия меда признана некачественной, опасной и уничтожена в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Правонарушитель привлечен к административной ответственности согласно ч.1 ст. 10.6 КоАП РФ «Несоблюдение ветеринарно-санитарных правил».