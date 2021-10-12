Партия меда без ветеринарных сопроводительных документов не допущена в Омскую область

Перевозчик продукции, гражданин Российской Федерации Резванов А.Х., следовал из Республики Казахстан в г. Тюмень Российской Федерации транзитом по территории Омской области.

Специалистами Управления в ходе досмотре транспортного средства и проверки документов установлено, что на груз отсутствует ветеринарный сертификат Таможенного союза, необходимый для передвижения через границу, а также товарно-транспортные документы и маркировочный ярлык.

Ввиду невозможности идентификации продукции и установления ее происхождения и, соответственно, безопасности, партия меда признана некачественной, опасной и уничтожена в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Правонарушитель привлечен к административной ответственности согласно ч.1 ст. 10.6 КоАП РФ «Несоблюдение ветеринарно-санитарных правил».