На трассе под Омском BMW разлетелся на куски после столкновения с грузовиком

Страшная авария произошла на трассе в Омском районе. Фото: УМВД России по Омской области

Омскую область накрыло сильным снегопадом. Осадки почти моментально растаяли, превратившись на дорогах в скользкую жижу. А ночью во время заморозков это все еще и замерзнет. Спасатели и госавтоинспекторы призывают водителей быть максимально осторожными в пути.

К сожалению, за чудовищным наглядным примером того, какой опасной может быть дорога в условиях непогоды и плохой видимости, дело не стало. В 9 утра 12 октября на трассе Челябинск–Новосибирск в Омском районе произошло ДТП со смертельным исходом.

Водитель BMW попытался обогнать по встречке, не сразу заметил там КамАЗ и не успел избежать столкновения с ним. В результате удара о грузовик легковушку разорвало на куски, которые разлетелись на несколько метров друг от друга. У находившегося внутри человека шансов на спасение не было, он погиб на месте. Его личность сейчас устанавливают.

– Окончательно обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе проверки, – сообщает пресс-служба областного УМВД.