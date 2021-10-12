Омск накрыла снежная буря

В Омске прошел самый сильный в сезоне снегопад. Фото: Анна МИКУЛА

На Сибирь постепенно надвигается зима. Первое ее дыхание жители Омска смогли ощутить утром 12 октября. Город накрыл первый за сезон серьезный снегопад. В связи с этим в областном ГУ МЧС просят быть осторожнее – особенно на дорогах. И призывают автовладельцев сменить летние покрышки на зимние.

– Спасатели всегда готовы прийти на помощь, но лучше соблюдать основные правила безопасности на автодорогах, чтобы избежать ДТП, – призывает пресс-служба областного ГУ МЧС. – В дороге увеличьте дистанцию между вашим транспортным средством и другими участниками движения. Обращайте особое внимание на пешеходов – они могут передвигаться по обочине автодороги. Заметив людей, сбросьте по максимуму скорость и старайтесь держаться вдали от них.

Водителей и пешеходов просят быть осторожнее: на дорогах скользко. Фото: Анна МИКУЛА

Также водителям в условиях гололеда рекомендуют избегать резкости в начале движения, при переключении передач, разгоне, повороте и торможении.

Впрочем, ненастная погода продержится совсем недолго. Вместе с осадками в регион придет потепление, которое синоптики Обь-Иртышского УГМС прогнозируют уже в срезу, 13 октября.