После похолодания в Омске потеплеет до +15 градусов

К концу недели омичам обещают резкое потепление, а пока в регионе прохладно и идет снег. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сейчас в Омске стоит довольно прохладная погода. Сегодня синоптики прогнозируют около +4 градусов днем и осадки в виде снега. Но уже через пару дней все снова изменится.

По прогнозам Обь-Иртышского УГМС, в Омске к концу недели снова потеплеет. Прогнозируют, что снег сначала сменится дождем, а позже осадки и вовсе прекратятся. Температура повысится и к четвергу 14 октября днем составит около +15 градусов. Погоду в эти дни обещают преимущественно солнечную. Такая тенденция сохранится и на выходных, но долгосрочные прогнозы говорят о незначительном похолодании до +10 градусов.

Пока в городе можно насладиться первым снегом, который действительно пролежит некоторое время, а в выходные погреться под осенним солнцем.