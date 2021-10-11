Исполняющий обязанности мэра Евгений Фомин проинспектировал объекты нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

Дорога по улице Чехова полностью должна быть готова к 15 ноября. Фото: пресс-служба администрации города Омска

Исполняющий обязанности мэра Евгений Фомин во время рабочего объезда осмотрел ход строительства и ремонта объектов, которые приводят в порядок по двум федеральным проектам - «Безопасные качественные дороги» и «Формирование комфортной городской среды». Он проинспектировал дорогу по улице Чехова, новую развязку у Ленинградского моста и ремонтируемые Фрунзенский мост, ул. Маршала Жукова и дорогу по улице 27-я Северная.

На возводимой дороге по улице Чехова работы идут полным ходом. Сейчас продолжается подготовка дорожного «корыта» для щебеночного основания, подрядчик ведет строительство тротуара и велодорожки. Дорога полностью должна быть готова к 15 ноября.

Параллельно на этом участке другой подрядчик — ООО «ЗавГор», выполняет комплексное благоустройство набережной реки Оми. Как рассказали в пресс-службе омской мэрии, ко второй половине ноября подрядчику предстоит обустроить плиточный тротуар, террасу, спортивную площадку с резиновым покрытием, установить уличные светильники, скамейки и велопарковки.

Осмотрел Евгений Фомин и новую схему у развязки рядом с Ленинградским мостом, которую выполняют в рамках регионального проекта «Безопасность дорожного движения». Реконструкция пересечения Ленинградской площади и улицы Ленина попала в зону особого внимания исполняющего обязанности мэра из-за большого количества обращений по поводу обустройства островка безопасности и новой схемы проезда. Слишком часто здесь происходят аварии. Новая схема движения разработана специалистами мэрии совместно С ГИБДД. Она должна снизить число ДТП за счет организации островка безопасности, запрета правого поворота с моста на улицу Ленина и обустройства правого канализированного поворота при движении по улице Ленина со стороны улицы Маяковского в направлении проспекта К. Маркса. В мэрии внимательно отслеживают пожелания автолюбителей, которые высказывают свое мнение о новой развязке.

- Были замечания в соцсетях, мы их отслеживаем, — прокомментировал Евгений Фомин. — Дал поручение департаменту транспорта после завершения работ и устранения всех замечаний направить сюда свой подвижной состав — посмотрим, как он пройдет этот радиус, не будет ли помех для движения, чтобы подобные инциденты не повторялись.

Проинспектировал исполняющий обязанности мэра и работы на улице Жукова и Фрунзенском мосту. Это объекты из перечня нацпроекта «Безопасные качественные дороги» 2021-го и 2022-го года. В настоящий момент эти ремонтные работы выполнены почти на 90%. На Фрунзенском мосту подрядчик приступил к укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. На этом сооружении процент выполнения работ уже составляет около 70. Состояние моста не вызывает нареканий. Осталось только закрыть проезжую часть асфальтом.

Заканчивают и благоустройства по объекту в Амурском поселке. Подрядчику — ООО «Техбазис», который приводит в порядок дорогу по улице 27-я Северная осталось обустроить тротуары, убрать строительный мусор, привести в порядок обочины, установить дорожные знаки и сдать объект заказчику. Евгений Фомин подчеркнул, что в Омске уже приводят в порядок не только центральные улицы но и второстепенные дороги, проходящие по частному сектору.

- Улицу 27-я Северную мы дополнительно ремонтируем по результатам экономии на торгах 2021 года. Сегодня мы увидели, что ремонт всех объектов, которые вошли в программу объезда, находится в стадии завершения. Пообщались с заказчиком работ, со стройконтролем. Замечания есть, они практически всегда бывают при производстве работ и работы принимаются только после полного устранения замечаний, сроки и качество выполнения ремонта держим на ежедневном контроле. Добавлю, что все некачественные или неправильно выполненные работы подрядчики выполняют за свой счет, ни копейки из бюджета администрации города или средств нацпроекта на это не тратится, - подытожил исполняющий обязанности мэра.