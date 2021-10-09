За 4 года при Буркове в Омской области отремонтировали более половину детских школ искусств

С приходом к руководству регионом Александра Буркова особое внимание уделяется реализации нацпроекта "Культура". Фото: Пресс-служба администрации Омской области

С приходом к руководству регионом Александра Буркова особое внимание уделяется реализации нацпроекта "Культура". Важной работой, как считает губернатор, является ремонт детских школ искусств в Омской области. По решению главы региона, выделены деньги из областного бюджета на капитальный ремонт 28 детских школ искусств. Общая сумма вместе с федеральными деньгами составила около 80 млн рублей.

В общей сложности в 2021 году 33 объекта отремонтированы – половина от имеющихся в регионе. По этому показателю Омская область занимает лидирующую позицию в России.

Ранее была начата огромная работа по обновлению материально-технической базы учреждений культуры. На эти цели в регионе тоже выделяются весомые средства.

Благодаря успешно выполненным мероприятиям в рамках нацпроекта «Культура» почти в два раза увеличено федеральное финансирование ремонт и материально-техническое оснащение учреждений культуры: 2020 - 245,6 млн.(общий фонд 299,8 млн.), 2021 – 587,2 млн (общий фонд 587,2 млн).