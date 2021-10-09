Итог 4-летней работы губернатора Буркова: Благоустроено 204 общественный зоны и почти 300 омских дворов

Александр Бурков неоднократно подчеркивал, что благоустройство должно вестись как в городе, так и на селе. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Итогом четырехлетней работы Александра Буркова стало активное благоустройство по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".

Как рассказали в пресс-службе омского правительства, за 4 года в регионе приведены в порядок 204 общественных территорий и почти 300 дворов. В рамках реализации федерального проекта в период с 2018 по 2020 год в Омской области всего благоустроено 268 дворовых и 98 общественных территорий, включая поэтапные работы на отдельных объектах в течение нескольких лет.

Александр Бурков неоднократно подчеркивал, что благоустройство должно вестись как в городе, так и на селе.

- Хотелось бы, чтобы деньги доходили до сел и деревень, чтобы и там было благоустройство. Жители малых населённых пунктов тоже ждут этого. Понятно, что многие годы ничего не делалось, и сейчас начинаем благоустраивать центры наших районных посёлков и городов. Но нам важно, чтобы деньги дошли до села, - говорил на эту тему губернатор Бурков.