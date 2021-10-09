При губернаторе Буркове пассажирский транспорт в Омске обновили наполовину

За последние 4 года закуплено 270 машин разного класса. Фото: ВКонтакте

В Омской области в последние 4 года регулярно обновляется муниципальный автопарк пассажирского транспорта. Как рассказали в пресс-службе регионального правительства, за 4 года работы Александра Бурков у руля региона автобусный парк обновлен наполовину – закуплено 270 машин разного класса. Большая часть на газовом топливе. 62 новых современных троллейбуса и 24 трамвая.

- В последние годы мы в хорошем темпе обновляем муниципальный транспорт в городе. Практически наполовину произошло обновление. Важно, что 60 % стоимости нам компенсирует федеральный центр через лизинговую компанию. Мы продолжаем выполнять задачу, поставленную президентом Владимиром Владимировичем Путиным, по созданию комфортных условий жизни на территории страны, - считает Александр Бурков.

Важно отметить, что основная часть нового транспорта работает либо на электричестве, либо на газовом топливе. Это влияет на снижение количества выбросов в атмосферу.