Губернатор неоднократно подчеркивал важность работы по повышению инвестиционной привлекательности и поддержке бизнеса. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

4 года назад Александр Бурков возглавил Омскую область. За это время губернатор неоднократно подчеркивал важность работы по повышению инвестиционной привлекательности и поддержке бизнеса. Такую задачу перед субъектами ставил и президент в рамках нацпроекта «Поддержка малого и среднего предпринимательства».

- Не инвестор должен бегать за чиновником, а власть должна создавать условия для бизнеса. Нашей «формулой успеха» должны стать инвестиции - в самом широком смысле этого слова, - говорил губернатор.

За четыре года работы Александра Буркова объем инвестиций в Омской области вырос в 2 раза - с 98 млрд в 2017 году до 210 млрд. В рамках четырехлетнего цикла Омская область на 6 месте в стране по темпам роста инвестиций в экономику региона. В 2019 году, например, заключен инвестиционный контракт между Минпромторгом России, Правительством Омской области и ООО "Газпромнефть" по созданию производства катализаторов каталитического крекинга. Планируемый объем инвестиций по проекту более 35 млрд.