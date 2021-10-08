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Общество8 октября 2021 7:17

На гранты участникам омского Форума «ИННОСИБ» из федерального бюджета выделено 15 миллионов

А на следующий год лимиты на поддержку социальных предприятий увеличены до 77 млн
Источник:kp.ru
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Вот уже 10 лет «ИННОСИБ» объединяет на одной площадке представителей власти, бизнес и некоммерческий сектор.

Вот уже 10 лет «ИННОСИБ» объединяет на одной площадке представителей власти, бизнес и некоммерческий сектор.

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

В Омске с 21 по 23 октября пройдет X Международный форум «ИННОСИБ», который проводится в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Главная его задача - помочь развитию малого бизнеса и стимулировать его на создание новых проектов.

Вот уже 10 лет «ИННОСИБ» объединяет на одной площадке представителей власти, бизнес и некоммерческий сектор. Все они могут вести диалог и обмениваться опытом.

- Смотря на динамику социальных предпринимателей в регионе, Минэкономразвития России уже принимает решение о предоставлении мер финансовой поддержки. В этом году нам выделено из федерального бюджета 15 млн. на гранты именно тем субъектам, которые признаны социальными и вошли в реестр. Активную позицию Омской области в Минэкономразвития России заметили и на следующий год нам увеличены лимиты на поддержку социальных предприятий до 77 млн, – пояснил первый замминистра экономики Омской области Денис Кушнер.