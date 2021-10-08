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Общество8 октября 2021 7:04

В Омске хотят запустить троллейбус до «МЕГИ»

Для этого, судя по всему, придется строить новые контактные линии
Станислав МУХИНСтанислав МУХИН
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До «МЕГИ» будет ходить троллейбус.

До «МЕГИ» будет ходить троллейбус.

Департамент транспорта продолжает фонтанировать идеями. Там с июля 2022 года планируют запустить очередную маршрутную сеть. И вслед за предложением пустить троллейбусы по тоннелям замороженного метро чиновники высказали планы запустить данный вид транспорта и до «МЕГИ».

- Точно по срокам не могу сказать, но прорабатываются новые троллейбусные маршруты, соединяющие железнодорожный вокзал через центр Омска с разворотными площадками на Дергачёва, у «МЕГИ» и в поселке Солнечном, - сообщил и.о. директора департамента транспорта мэрии Вадим Кормилец. - На перспективу в Генплане предусматривается развитие электрического транспорта в городе, в том числе создание дополнительных линий.

Судя по всему, для того, чтобы запустить троллейбус до «МЕГИ», придется строить новые контактные линии. Добавим, что сейчас до «МЕГИ» ходит три автобуса №№ 23, 88 и 95.