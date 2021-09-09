Омское метро хотят использовать для движения троллейбусов

Планы по использованию недостроенного метро в Омске амбициозные, но реализовать их сложно. Фото: Владимир ПЕРЕКРЕСТ

Кажется, о строительстве полноценного метро омичи уже и не вспоминают. А власти города все еще думают, что делать с уже готовым тоннелем под Метромостом. 8 сентября в Омске прошел круглый стол, на котором представители общественной палаты обсудили возможности его использования.

Оказалось, что пустить трамвай там не удастся, для этого нужно будет существенно изменить существующую дорожную сеть. Использовать в тоннеле автобусы просто небезопасно. Даже если не произойдет никакого ЧП, простая остановка с работающим двигателем может обернуться трагедией. Транспортом, который реально сможет пройти по тоннелю стал, как ни странно, троллейбус.

- Рассмотрены варианты выезда троллейбуса на улицу 10 лет Октября либо на улицу Лермонтова. И создание центрального троллейбусного кольца через проспект Маркса и улицу Гагарина с выходом на Гусарова. Этот сбор пассажиров на Левобережье и вывоз их на кольцо с различными пересадочными узлами вообще не потребует дополнительных расходов, - рассказал на заседании исполняющий обязанности директора департамента транспорта мэрии Вадим Кормилец.

В любом случае, если троллейбусы и пройдут по тоннелю метро, это случится не скоро. О реализации проекта говорить пока рано.