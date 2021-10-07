Омский губернатор предложил проиндексировать объем дотации регионам на выравнивание их бюджетов

Эксперты высоко оценили инициативы омского губернатора. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Губернатор выступил с рядом предложений в Совете Федераций. Одна из его инициатив связана с уменьшением доли регионального софинансирования нацпроектов. Александр Бурков предложил проиндексировать объем дотации регионам на выравнивание бюджетов. Изначально реализация нацпроектов предполагалась за счет федерального бюджета с долей софинансирования регионов в 2%. Но субъекты вынуждены выделять дополнительные средства на инфраструктуру. Из-за этого доля софинансирования на деле составляет 50-60%.

Эксперты высоко оценили инициативы омского губернатора.

- Нацпроекты остаются серьезным инструментом развития регионов. И поднятые губернатором вопросы суперактуальны. И рано или поздно этот вопрос должен быть рассмотрен Госдумой, Совфедом, Госсоветом. И я думаю, что сейчас будут большие дискуссии по этому поводу. И открытое обсуждение этого вопроса в Совете Федерации – это признак того, что дело начинает сдвигаться, - сказал политолог, экс-замминистра региональной политики РФ Юрий Москвич.