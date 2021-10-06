Омских диггеров, жаривших шашлыки в тоннелях омского метро, будет искать полиция

По затопленным тоннелям омской подземки сталкеры передвигались на надувной лодке. Фото: YouTube

Наделала шума прогулка омских диггеров по недостроенному метрополитену. По затопленным тоннелям подземки сталкеры передвигались на надувной лодке. Умудрились ребята и пожарить там шашлыки. Свои похождения они сняли на видео и выложили ролик в You Tube. После публикаций в СМИ похождениями доморощенных сталкеров уже занялись силовики. Прокуратура проведет свою проверку.

Ведомство также оценит действия КУ «Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений». Смогли ли его специалисты обеспечить качественную консервацию недостроенного объекта.

Тем временем, стало известно, как диггеры смогли проникнуть в тоннели подземки. Оказывается, сделали они это через вентиляционное окно, расположенное на поверхности земли.

- Установлено, что проникновение посторонних лиц в подземные сооружения метрополитена осуществлено через вентиляционный киоск, расположенный на поверхности земли. Неизвестные злоумышленники сделали пролом в кирпичной кладке стены и проникли внутрь киоска и далее в тоннели метро через образовавшееся в результате пролома отверстие, - сообщили в региональном минстрое.

Омские чиновники уже обратились в полицию для поиска диггеров.