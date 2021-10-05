После прогулки омских диггеров в тоннелях метро начали проверку

В Омске начали проверку после прогулки диггеров по тоннелям метро. Фото: скриншот с видео Den Stalk

Компания из пятерых омичей решила прогуляться по тоннелям омского метро. Для этого у них было две лодки, болотные сапоги, весла, мангал и шашлыки. По затопленным тоннелям омичи добрались до станции Заречная, устроили барбекю и вернулись обратно.

После этого прокуратура сообщила о начале проверки по факту проникновения в подземку. Вопросы возникли к компании застройщик из-за обеспечения консервации недостроенных объектов.

- В ходе проверки, в том числе будет дана оценка деятельности казенного учреждения Омской области «Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений» на предмет обеспечения надлежащей консервации недостроенных объектов метрополитена. Проверка проводится с привлечением специалистов Сибирского управления Ростехнадзора, - отметили в пресс-службе прокуратуры.

В минстрое отметили, что в тоннели проникли через вентиляционную шахту. Неизвестные сделали в стене пролом.

- По результатам просмотра видеоматериалов, размещенных в сети Интернет, специалистами КУ «Управление по строительству» было проведено полное обследование объектов незавершенного строительства метрополитена и в результате установлено, что проникновение посторонних лиц в подземные сооружения метрополитена осуществлено через вентиляционный киоск, расположенный на поверхности земли. Неизвестные злоумышленники сделали пролом в кирпичной кладке стены и проникли внутрь киоска и далее в тоннели метро через образовавшееся в результате пролома отверстие, - отметили в пресс-службе министерстве строительства. Для поиска неизвестных, сделавших проход, представители ведомства обратились в полицию.