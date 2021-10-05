Губернатор Бурков и министр образования Дернова поздравили омских педагогов с Днем учителя

Омских учителей чествовали во время торжественной программы в Концертном зале. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Сегодня педагоги по всей стране отмечают свой профессиональный праздник. Омских учителей чествовали во время торжественной программы в Концертном зале. С Днем учителя их поздравили губернатор Александр Бурков и министр образования Татьяна Дернова.

- Мало профессий, которые сравнятся с вашей по значимости и востребованности. Работа учителя – это не просто труд, а искусство отдавать. Вы отдаете детям не только знания, которыми обладаете, но и частицу своей души, делитесь с ними любовью и добротой. Вы во многом служите примером для детей, и это большая ответственность. И то, как вы с ней справляетесь, заслуживает глубокого уважения, - отметил губернатор Александр Бурков.

Министр Татьяна Дернова отметила, что именно учителя формируют подрастающее поколение.

- Профессия учитель от Бога, а все остальные – от учителя. На учителей смотрит с надеждой общество, государство, у нас воспитываются, учатся, вырастают и начинают прославлять Россию следующие поколения, - сказала она.