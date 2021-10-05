Член конкурсной комиссии назвал отбора кандидата в мэры Омска через собеседование шоу

Мэра обещают избрать к Новому году.

Сегодня будет объявлено о дате приема заявок от кандидатов на пост мэра Омска. Нового градоначальника обещают выбрать к новому году. Определять двух финалистов будет специальная конкурсная комиссия. В конечном итоге из двух кандидатов депутаты горсовета и выберут мэра. Такую систему выбора главы города один из членов конкурсной комиссии назвал политическим шоу. И дал понять: это формальная процедура, когда дают заявиться всем желающим.

- Имя мэра будет понятно уже по спискам кандидатов, - говорит член комиссии от ЛДПР Алексей Ложкин. - Вопросы я, конечно, планирую задавать только реальным претендентам. Правда, еще не знаю, какие именно. Не вижу смысла что-то спрашивать у технических кандидатов. Зачем? Они будут стесняться, волноваться. Это же просто формальность – собеседование со всеми. Нам просто необходимо соблюсти процедуру с элементами шоу

По мнению Ложкина, мэром города обязательно должен быть омич с навыками хозяйственника. Лучше опытный, чем молодой и прогрессивный. И человек из бизнеса на эту роль не подойдет - правильнее взять уже действующего чиновника.