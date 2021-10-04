После первого снега омские дорожники потратили на борьбу с гололедом 3 тонны реагентов

Стоило в Омске выпасть снегу, как на дороге появился гололед. Фото: Евгения ГУСЕВА

В минувшие выходные в Омске уже выпал первый снег, но в отличии от районов области долго не пролежал. Осадки растаяли, но ночная температура опускалась ниже нуля, поэтому местами на дорогах образовался гололед. Дорожные службы, как сообщают в мэрии, уже начали борьбу с этим явлением. В ночь на понедельник рабочие уже промели центральные магистрали с использованием 3 тонн реагентов.

В качестве реагентов будут в этом году использовать галит, песко-соляную смесь и биохимические реагенты. Как отмечают специалисты, в первую очередь обрабатывать будут мосты и магистрали, где ходит общественный транспорт. Работы будут корректировать, ориентируясь на прогнозы погоды. Официально на зимний режим работы омские дорожники должны перейти только 15 октября.