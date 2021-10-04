В начале октября в Омске выпал первый снег

В некоторых районах области уже намело настоящие сугробы. Фото: ВКонтакте

Перед выходными синоптики пообещали омичам совершенно не погожие выходные. Прогнозировали похолодание и осадки в виде снега. И он действительно прошел. В субботу вечером некоторые омичи заметили снег с дождем, но он после себя следов не оставил, а вот в воскресенье ситуация изменилась. Днем в городе действительно можно было увидеть снегопад. Мокрый снег быстро прошел над городом днем и уступил место дождю ближе к вечеру, а ночью снова прошел снег. Последствия осадков омичи заметили утром в виде тонкого слоя снега на листьях деревьев и капотах автомобилей.

А вот жителей области погода удивила гораздо больше. Там за день успело намести настоящие сугробы. В соцсетях жители районов области поделились фотографиями настоящих сугробов. Ель, заваленная снегом, выглядит почти по-новогоднему, а газонов почти не видно из-за плотного слоя снега.

Елки под снегом напоминают, что зима в регион придет совсем скоро. Фото: ВКонтакте

Под плотным слоем снега едва можно разглядеть зелень и поздние цветы. Фото: ВКонтакте

Но все это великолепие еще растает. Синоптики не обещают, что снег ляжет в ближайшее время. По прогнозам, омичей ожидает относительно теплая неделя, почти без осадков.

В понедельник и вторник еще возможны осадки в виде снега с дождем, а в остальные дни обещают сухую погоду. Также изменится и температура. В начале недели будет холодно, это отголоски ушедших выходных. Дневная температур до среды 6 октября будет около +5 градусов, а ночью опустится примерно до -5. С середины недели потеплеет, днем синоптики прогнозируют до +11 градусов, а ночью до +3.

Новые осадки, по расчетам синоптиков, нагрянут в Омск и область через неделю 11 октября в понедельник. Тогда же температура снова упадет почти до 0 градусов.

- Температура воздуха в октябре понижается быстро. Для нашего региона – это последний осенний месяц. Происходит и уменьшение количества осадков, - отмечает начальник ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Наталия Криворучко.