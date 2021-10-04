Новый директор омского цирка собирается делать в здании ремонт

В здании цирка ремонт планируют начать весной. Фото: официальный сайт омского цирка

Недавно у омского цирка сменился руководитель. Елена Агофонова, занимавшая этот пост последние 11 лет, ушла в отставку, а ее место занял Виктор Доля. У нового директора есть много планов по развитию цирка, но в ближайшее время он планирует заняться ремонтом.

- Главный план — срочное восстановление фасада, площади и внутреннего убранства цирка. 5 лет назад прошел капитальный ремонт, но его качество, увы, огорчило все, - рассказал Доля изданию «Город55». - Мы надеемся, что к весне нам разрешат приступить к этим работам. Сейчас из-за следствия по претензиям к подрядчику это невозможно.

Капремонт здания проводили в 2015-2016 году. Тогда даже обычные омичи отмечали, что сделан он некачественно. После завершения работ выяснилось, что подрядчик подделал документы и завысил стоимость работ на 42 миллиона. Разбирательства по этому поводу все еще продолжаются.