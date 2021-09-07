«Это осознанное и взвешенное решение»: После 11 лет работы уволилась директор омского цирка

Официально директором цирка Елена Агофонова перестанет быть 3 октября.

Сегодня стало известно о том, что директор омского цирка Елена Агофонова решила покинуть свой пост. Она написала заявление по собственному желанию. Руководила цирком Елена уже довольно давно, с 2010 года. До того как возглавить цирк, с 2008 года она занималась юридическим сопровождением его деятельности, а через два года возглавила учреждение, так и проработав в нем более десятилетия.

- Написать подобное заявление - мое осознанное и очень взвешенное решение. Убедительно прошу не строить версий и догадок относительно его причин, кои уже начали появляться на просторах интернета. Ответственно заявляю, что это никак не связано с ситуацией увольнения Марицы и Дана Запашных, поскольку все решения относительно их судьбы принимались и принимаются Росгосцирком, отчего начавшиеся спекуляции вокруг этого вопроса и взаимосвязь с моим увольнением по собственному желанию кажутся особенно нелепыми, - рассказала Елена в своем посте об увольнении в Instagram.

Напомним, что совсем недавно прогремел скандал с увольнением известных дрессировщиков Марицы и Дана Запашных. Это произошло после гастролей в омском цирке. Их уволили за нарушении трудовой дисциплины, артисты посреди гастролей отлучались из орда, также зафиксировали и другие нарушения. Тогда объяснение Росгосцирку пришлось давать и Елене Агофоновой. Из-за этого многие предполагали, что Елена уволилась под давлением, но она опровергла слухи.

- Вопрос, который бы мне хотелось прояснить - руководством Росгосцирка не оказывалось на меня никакого давления, связанного с необходимостью написания заявления. Добровольность моего решения очень прошу не подвергать никаким сомнениям, - написала Агофонова.

В заключении она поблагодарила коллег из цирка за работу и отметила, что за время работы по-настоящему сдружилась со многими.

- Смело ухожу за счастьем, и пожелайте мне удачи! - попросила в заключении поста Елена Агофонова.

Мы пытались поговорить с Еленой Агафоновой лично и получить ее более подробный комментарий, но связаться с ней не удалось.