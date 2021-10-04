Возле памятника Дон Кихоту у ТЮЗа в Омске установят Санчо Панса и ослика

За 20 лет памятник Дон Кихоту изрядно потрепала жизнь – он лишился части волос и бороды. Фото: Сергей МЕЛЬНИКОВ

Композиция у ТЮЗа омского скульптора Александра Капралова, наконец, предстанет перед омичами в том виде, в каком изначально задумывалась автором. Фигуру Дон Кихота дополнят Санчо Панса и ослик. Идея понравилась губернатору Буркову, и на это будет выделено финансирование, сообщает «Омск Здесь».

Напомним, «КП-Омск»

писала об этой идее еще в 2019 году. Александр Капралов тогда вновь вернулся к мысли завершить работу. В интервью нам он рассказывал, что время как раз подходящее – начиналась реконструкция площади перед театром. При этом денег надо бфло найти сравнительно немного – требовалось отплатить лишь стоимость металла для скульптур, а также их доставку и установку.

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– Сейчас началась реконструкция здания самого театра, хорошо было бы реконструировать и площадь перед ним, - делится соображениями Александр Николаевич. – Пока на то, что есть, уже больно смотреть. Во-первых, за годы детали скульптуры были утеряны. Дон Кихот лишился части волос и бороды. Кроме того, я бы хотел нарастить мускулатуру коню, на котором он сидит. Во-вторых, хочется реализовать ту композицию, которая – задумывалась изначально. Рядом нужно поставить Санчо Панса с осликом. На последнего, кстати, можно сажать детей для фото. Сейчас им приходится забираться на коня. Тогда бы все приобрело законченный вид. Далее...